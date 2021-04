Tom Hanks : La tête en sang, son fils Chet Hanks porte-plainte contre son ex

Le fils de Tom Hanks et Rita Wilson enchaîne les déboires... Chester (Chet) Hanks (30 ans) a récemment porté plainte contre son ex-petite amie Kiana Parker pour vol, coups et blessures. Le 31 mars 2021, le site américain TMZ a publié une vidéo montrant l'altercation faisant l'objet de cette plainte. Une dispute qui s'est terminée en sang, survenue le 8 janvier dernier chez l'acteur et rappeur, dans sa maison du Texas.

Dans la vidéo publiée mercredi, Kiana Parker apparaît avec ce qui semble être une casserole et un couteau. Elle se dirige ensuite vers son ex-compagnon, on entend un coup puis la vidéo se coupe un instant. Chet Hanks réapparaît la tête en sang, affirmant avoir été attaqué au couteau. Accusation que l'Américaine dénonce en répondant : "Pas du tout ! Tu m'y as poussé. J'en ai pas fini avec toi".

Le fils de Tom Hanks explique ensuite avoir découvert que son ex lui volait de l'argent. Dans sa plainte, il a précisé qu'elle était arrivée chez lui avec trois hommes, dont un armé. De son côté, Kiana explique s'être rendue chez son ex, accompagnée de gros bras pour récupérer des affaires suite à leur rupture. Chet Hanks aurait lui aussi été violent avec Kiana Parker au cours de leur relation puisque cette dernière avait obtenu une ordonnance de restriction contre lui.