Tom Holland (Spider-Man) est en couple, confiné avec sa nouvelle chérie

Le confinement et la distanciation sociale n'empêchent pas les rapprochements amoureux ! Tom Holland les brave pour sa nouvelle compagne. Le héros de Spider-Man est en couple avec Nadia Parkes, qu'il a invitée à s'installer chez lui pour cette quarantaine contre le coronavirus.

L'info est signée Daily Mail ! Citant une source restée anonyme, le tabloïd britannique révèle que Tom Holland et Nadia Parkes sont en couple depuis un peu plus de trois mois. L'acteur de 23 ans et sa chérie habitent ensemble, à Londres. La jeune femme s'est installée chez Tom Holland pour le confinement.

"Tom et Nadia vivaient les premiers jours de leur relation quand le confinement a été annoncé à Londres. Ils ont pris la décision de s'isoler ensemble et les choses se passent bien entre eux, explique l'indic' non-identifié du Daily Mail. Tom a dit à ses amis et à sa famille qu'ils étaient officiellement en couple, et vivre ensemble aussi tôt dans leur relation l'a rendue plus forte." Tom Holland et Nadia Parkes ne sont pas seuls au domicile de l'acteur. Son frère Harry et son ami Harrison Osterfield y résident également.