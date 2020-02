Tom Leeb, "une saleté" : Nadège Lacroix évoque leur collaboration

C'est en 2012 que Nadège Lacroix a été révélée au grand public dans Secret Story. Après avoir fait quelques autres émissions de télé-réalité, la belle blonde de 33 ans s'est tournée vers la comédie. Actuellement, on peut la retrouver dans Ciel, ma belle-mère ! au Théâtre d'Edgar. Mais elle est aussi passée par la scripted-reality de NRJ12 Hollywood Girls ou Sous le soleil de Saint-Tropez. Elle a d'ailleurs fait des révélations sur son expérience dans la série de TMC lors de son passage sur le plateau de L'Instant de Luxe (Non Stop People), le 18 février 2020.

Nadège Lacroix a révélé qu'on l'attendait au tournant. Mais, malgré son grand stress, elle a réussi sa première scène. Un grand soulagement pour elle et pour la production. En revanche, elle garde un moins bon souvenir de sa collaboration avec Tom Leeb. Si elle a assuré que l'acteur et chanteur – qui représentera la France au prochain concours de l'Eurovision – n'avait pas été méchant avec elle, la Suissesse a admis auprès de Jordan de Luxe qu'il avait lâché une phrase qui lui était "un peu restée en travers de la gorge" : "La réalisatrice nous a dit qu'on avait fait une super séquence. On était quatre comédiens et Tom Leeb a répondu : 'C'est normal, tu as trois comédiens.' J'étais là : 'Quelle saleté !'"

Mais Nadège Lacroix ne lui en tient pas rigueur et assure qu'elle l'aime beaucoup. "Peut-être que lui m'aime un peu moins, mais ce n'est pas grave", a-t-elle précisé. Quoi qu'il en soit, cela ne l'a pas empêchée de réaliser son rêve de devenir actrice. Au théâtre, le public l'a retrouvée dans À vos souhaits (2015) et La Michto michtonée (2018). Et à la télévision, en plus de Sous le soleil et Hollywood Girls, elle a eu la chance de tourner dans Les Mystères de l'amour.