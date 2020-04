Tom Selleck révèle enfin pourquoi il a quitté la série Magnum

Interviewé par le magazine People, Tom Selleck a évoqué pour la première fois la raison pour laquelle il a arrêté la série Magnum. Star incontournable de la série dans les années 1980, Tom a pourtant décidé de quitter brusquement l'aventure. "J'ai quitté Magnum, non pas parce que je n'aimais pas ou que j'en avais assez", a déclaré l'acteur au magazine. "J'en avais assez. Et je voulais une vie en trois dimensions parce que je n'en avais pas". Il explique son choix : "Je savais instinctivement ce que cela signifiait d'être une personne publique, mais tant que vous ne l'avez pas vécu, il n'y a aucun moyen de le comprendre. En réalité, j'avais le sentiment que je n'étais pas fait pour ça." Marié depuis 1987 à Jillie Mack, c'est finalement l'amour qui a fait prendre conscience à l'acteur qu'il préférait une vie plus paisible, loin des caméras.

Désormais installé dans un ranch en Californie, l'acteur de 75 ans s'épanouit dans une ferme qui abrite près de 1 500 espèces d'arbres différentes. Très heureux de sa carrière, le père d'Hannah (31 ans) et de Kevin (54 ans, né de son union avec sa première femme Jacqueline Ray) est fier de ses succès à la télévision mais aussi et surtout de la famille qu'il a créée avec Jillie. "Je suis fier de mon travail, j'aime toujours ce que je fais et j'ai ma famille. J'ai eu énormément de chance". Pour conclure, l'acteur de la série Blue Bloods ajoute qu'il a "toujours apprécié l'équilibre entre le travail et le temps passé en famille" tout en ajoutant que celle-ci était et restera toujours pour lui "une priorité".