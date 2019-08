Tony Parker bientôt acteur ? Fabien Onteniente le veut comme "mentaliste"

Interrogé par nos confrères du Parisien, Fabien Onteniente a fait part de son nouveau projet : une série sur le football féminin. Le cinéaste qui a écrit et réalisé plusieurs des plus gros succès de la comédie en France, va tourner sa première série. Quel est le rapport avec Tony Parker ? Explications...

Les Filles de Reims comprendra huit épisodes de 45 minutes et sera diffusée en 2021 sur une plateforme américaine de vidéo par abonnement. Le scénario est le suivant : c'est l'histoire de "deux types ayant fait fortune dans les sushis. Désireux d'investir dans le foot féminin, ils se rendent propriétaires d'un club historique, Saint-Memmie, celui où ont notamment évolué Marinette Pichon ou Gaëtane Thiney, qui végète dans les profondeurs du classement. Après différents événements, Saint-Memmie va fusionner avec le Stade de Reims, d'où le nom de la série les Filles de Reims. Les joueuses vont alors découvrir le professionnalisme. Certaines le vivront mieux que d'autres. L'une d'elles va même accéder à la présidence du stade de Reims", raconte Fabien Onteniente. Pour ce faire, il s'est associé à 3e Oeil avec son producteur Thierry Clopeau via sa société "Chaussette rouge".

Et celui-ci aimerait faire jouer Tony Parker dans le film et lui attribuer celui d'un "mentaliste. "Il interviendrait auprès de l'équipe avant un match capital, un peu comme Yannick Noah l'avait en 1996 avec le PSG pour préparer la finale de la Coupe des coupes", explique le réalisateur de la saga Camping. Un rôle qui "à l'air d'intéresser" la star du basket et nouveau retraité.

Le sportif de 37 ans qui a eu il y a quelques jours un accident de voiture pourrait donc profiter de son temps libre pour se lancer dans cette nouvelle carrière. Et oui, Tony Parker et du genre retraité actif. En plus d'ouvrir une académie sportive en septembre, d'être le propriétaire de deux clubs de baskets, l'ASVEL Lyon-Villeurbanne et le Lyon ASVEL féminin, il est aussi à la tête d'une maison de production de cinéma. Tony Parker est également actionnaire majoritaire de la société de remontées mécaniques du domaine skiable de Villard-de-Lans Corrençon-en-Vercors.