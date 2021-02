Tony Yoka et Estelle Mossely : 6 semaines sans les enfants, le couple profite

Vendredi 5 mars 2021, les Yoka remonteront sur le ring pour de nouveaux combats ! Tony et Estelle se sont préparés aux États-Unis. Ils ont suivi un stage de six semaines, à des milliers de kilomètres de leurs deux enfants.

À l'approche de son duel face au Belge Joel Tambwe Djeko, Tony Yoka s'est entretenu avec L'Équipe. Il a évoqué sa préparation qu'il a effectué à San Francisco. L'athlète sacré champion olympique en 2016 s'y est envolé avec son épouse, la boxeuse Estelle Mossely. Ils ont laissé leurs deux enfants, Ali et Magomed (3 ans et 9 mois) en France.

"Ce n'est pas comme si nos enfants étaient en foyer ou en famille d'accueil. Ils étaient avec mes parents, mes frères, précise Tony Yoka. On a une grande famille, c'est bien pour le développement des enfants d'être avec leurs cousins et leurs cousines, un peu comme des grandes vacances. Ali semble à l'aise dans ce fonctionnement que j'ai, moi-même, connu plus jeune. Il est entré à l'école en septembre dernier, on voulait éviter de perturber sa scolarité pour six semaines."

Aux États-Unis, Tony et Estelle sont partis en éclaireurs : "On verra si on peut lui trouver une école au prochain séjour aux Etats-Unis, car nous allons déménager à Houston au Texas."