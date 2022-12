Top 3 des accessoires pour cheveux en réduction pour Noël

Achetez le fer à boucler Curl Secret Rose Blush de BaByliss pour 49,99 € sur Amazon

Créer des boucles n'aura jamais été aussi simple. Avec le Curl Secret Rose Blush de BaByliss, chaque mèche adopte un look glamour en quelques secondes à peine. Comment ? Grâce à l'innovante technologie Auto-Curl. Invention miracle, elle va aspirer tout en douceur vos mèches. Elles vont ensuite être enroulées puis chauffées. Et à vous les belles boucles. Le revêtement en céramique permet d'obtenir un rendu rebondi sans abîmer les cheveux. Vous pouvez en plus adopter de nombreux styles de coiffure différents. Parce que oui, il n'y a pas qu'une seule manière de boucler. Vous avez le choix entre trois types de rotation, gauche, droite ou alternée. Testez-les et trouver ce qui vous fera le plus briller lors des fêtes.

Et, pas besoin de vous poser la question, cet appareil s'adapte à tous les types de cheveux grâce à ses 2 niveaux de température. Optez pour la chauffe à 185 °C pour des cheveux fins et celle à 205 °C pour les fibres capillaires plus épaisses. Petit conseil, une fois vos cheveux refroidis, utilisez vos doigts pour détendre délicatement vos boucles. Évitez les anglaises des années 1800 !

2. Réduction incroyable de 43 % pour ce coffret lisseur vapeur Demeliss Sublime et mini brosse Pro Saint Algue

Lors des fêtes de fin d'année, on veut forcément adopter un look chic. Et ce tout en illuminant les diverses soirées. On mise alors tout sur les tenues tape-à-l'oeil à sequins, paillettes ou encore volume XXL. Pour contrebalancer cette exubérance, on mise sur le naturel côté makeup et coiffure. Dans ce domaine, les cheveux lisses sont la solution ultime. Ils offrent à toutes les femmes une allure élégante et classe. Mais, à force d'utilisation, ce sont vos cheveux qui en payent le prix. Pointes cassées, frisottis permanents, sécheresse, les problèmes peuvent s'accumuler.

Heureusement, le lisseur vapeur Demeliss Sublime de ce coffret préserve vos cheveux tout en étant ultra efficace. Associez-le à la mini brosse Pro Saint Algue et le tour est joué. Coup de chance, vous pouvez en plus profiter en ce moment d'une réduction immanquable sur Cdiscount. Son prix chute de 105,39 € à 59,90 €. Soit une promo exceptionnelle de 43 %. Vous économisez ainsi plus de 45 €, le bon plan ultime !

Deux accessoires ultra efficaces qui préservent vos cheveux

C'est le matin de Noël et les invités vont bientôt arriver pour passer le traditionnel repas en famille. Malheureusement, vous avez un peu trop traîné au lit puis l'ouverture des cadeaux a pris tantttt de temps. Résultat, il vous reste une demi-heure à peine pour être prête. Si certains paniqueraient dans cette situation, ce n'est pas votre cas. Et pour cause, vous avez avec vous depuis ce matin l'appareil parfait pour un look ultra élégant en quelques minutes. Il s'agit bien sûr du lisseur vapeur Demeliss Sublime. Ce cadeau de Noël tombe vraiment à pic.