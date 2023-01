Top 3 des pièces pour s'approprier la tendance biker

Achetez ce legging en simili cuir Sogno d'Oro sur Amazon pour 24,99 €

Dévoiler ses formes pour les mettre en valeur, c'est la tendance du moment. Après l'oversize, place au moulant. Si trouver un top près du corps est simple, dénicher le bon pantalon peut s'avérer être une vraie galère. Poches mal positionnées, mauvaise longueur, les problèmes peuvent se multiplier. Assurez-vous donc de faire le bon choix avec ce legging en simili cuir Sogno d'Oro. Il embrasse avec passion la tendance motard phare du moment, c'est le cas de le dire.

Son côté moulant met en valeur toutes les silhouettes. Et son élasticité permet de rentrer facilement dedans. Pas de poches donc pas de soucis. Vos fesses sont mises en valeur par la coupe fuselée du pantalon. Les plus discrètes le porteront avec un pull long et large en maille tandis que les plus audacieuses choisiront un crop top en dentelle ou cut out, un blazer, des escarpins et direction les plus belles soirées !

3. Attirez tous les regards avec cette mini jupe en simili cuir Minetom

Elle fait partie des classiques de la garde-robe. C'est ainsi une pièce que l'on ressort chaque année avec envie et qui ne prend pas une ride. Elle est aujourd'hui plus que jamais mise en lumière avec l'émergence du style motard. Version mini, elle apporte en plus une touche sexy maîtrisée à n'importe quel look. On parle bien sûr de la jupe en simili cuir ou cuir. Si vous n'en avez pas encore dans votre garde-robe, craquez pour ce modèle mini de Minetom. Vous ne vous ruinerez en plus pas pour vous le procurer, loin de là. Il sera à vous pour la modique somme de 14,99 €. Une occasion en or pour une pièce comme celle-ci.

Une jupe aux détails biker