Top 4 jeux de véhicules pour enfants

Il est temps de confier ses ordures. Une mission attend votre petit. Il doit aider Rocky, un des célèbres chiens de la Pat'Patrouille, à recycler le plus de déchets possibles. Parce que l'écologie, c'est primordial. Ils disposent pour cela d'un superbe camion de recyclage flambant neuf. Il est bien sûr aux couleurs de la tenue du héros puisque qu'il s'agit de son véhicule attitré. Ce vert est tout simplement flamboyant ! Pour pouvoir effectuer le travail, rien de plus simple. Il suffit de positionner le cube de recyclage à l'intérieur du composteur. Il faut ensuite appuyer sur le bras et, hop, le cube s'envole direction le tas de recyclage. Prendre soin de la planète va être un jeu d'enfant !

3. Un kit de construction Lego Technic Monster Jam Megalodon en top ventes

S'amuser avec une voiture, c'est très bien. Mais la construire de ses propres mains, c'est encore mieux. Cela permettra à votre enfant de bien observer tous les détails de son jouet. Il va également avoir l'occasion de développer sa motricité et son sens de la réflexion. Parce qu'un jouet Lego, ça ne se monte pas en un claquement de doigts. Il aura en plus la satisfaction d'avoir construit lui-même ce avec quoi il va s'amuser, un boost de confiance bienvenue ! N'hésitez donc plus pour acheter ce kit de construction Lego Technic Monster Jam Megalodon. Il bénéficie en plus d'une petite promo sur Amazon. Il passe ainsi de 19,99 € à 18,90 €. Une réduction, même de 5 %, on ne dit pas non. Faites attention en revanche, cet article fait partie des meilleures ventes de jouets. Procurez-vous le donc sans plus attendre avant la rupture de stock.

Un combat de monster truck à remporter