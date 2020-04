Top Chef 2020 : Pierre Gagnaire bientôt membre du jury ? Sa réponse cash

La semaine dernière, l'épisode de Top Chef s'est terminé juste avant l'épreuve de dernière chance. Les sept candidats encore en lice ont une fois de plus tout donné pour séduire leurs chefs de brigades, Philippe Etchebest, Paul Pairet, Michel Sarran et Hélène Darroze. Gratien, Mory et Adrien se sont retrouvés en danger et risquent l'élimination ce mercredi 15 avril 2020. D'autant plus qu'ils devront également se mesurer à des anciens, à savoir Justine, Nastasia et Jean-Philippe, qui espèrent réintégrer le concours culinaire.

Et la compétition s'annonce rude puisque la redoutée Boîte noire fait son grand retour ! Comme chaque année, les candidats devront déguster un plat dans le noir total avant de le reproduire au plus proche de l'original. Un exercice habituellement de taille qui monte d'un cran puisque c'est le géant de la cuisine française Pierre Gagnaire qui a élaboré le plat en question.

Je ne voulais pas devenir un homme de télé

Invité prestigieux de l'émission de M6, il a été contacté par nos confrères de Télé Loisirs pour en dire plus sur sa participation exceptionnelle. L'occasion d'apprendre que Pierre Gagnaire n'a pas hésité une seule seconde pour jouer le jeu, et ce, gratuitement. "Top Chef est devenu absolument incontournable dans notre métier. Il y a du beau monde issu de la compétition : Stéphanie Le Quellec, Jean Imbert et bien d'autres. On ne va pas se mentir, cela sert mon image de marque pour mon business. Je refuse d'être payé, je ne veux rendre de comptes à personne", a-t-il confié.

Mais, s'il a aimé relever le niveau de la compétition, pas question pour lui de devenir membre du jury de sitôt. "On me l'avait proposé la première année, mais j'ai refusé, car l'engagement était trop profond, explique-t-il. Aussi, peut-être de façon un peu prétentieuse, j'ai estimé que je voulais être jugé sur mon vrai travail de cuisinier dans un restaurant. Je ne voulais pas devenir un homme de télé. C'est un peu le danger de devenir un personnage public qui, à terme peut, peut-être, vous empêcher de faire véritablement votre travail de cuisinier." Qu'à cela ne tienne, Pierre Gagnaire compte bien régaler les téléspectateurs ce soir ainsi que les candidats par son expérience et son panache !