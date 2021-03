Top Chef 2021 : Pauline et Baptiste en couple ? La vérité sur leur relation complice ! (EXCLU)

Lors de l'épisode de Top Chef 2021 diffusé le mercredi 17 mars 2021, Pauline a été éliminée. Un départ qui touche certainement bon nombre de téléspectateurs, mais aussi Baptiste, son camarade dans la brigade de Paul Pairet. En effet, le duo s'est montré très complice en cuisine. À tel point que certains imaginent une histoire de couple entre eux... Pour Purepeople.com, Pauline s'explique sur sa relation avec Baptiste.

"Alors non, nous ne sommes pas en couple !", lâche la jeune femme dans un éclat de rire, mettant ainsi fin au suspense. Et de poursuivre : "Ça nous fait beaucoup rire de lire tout ça. On s'entend très bien, c'est vraiment un ami, un très bon ami même. Mais ça s'arrête là. En plus il est en couple de son côté ! Donc, vraiment ça nous fait plus marrer qu'autre chose !" Voilà qui est clair.

Le duo travaillait avec Pierre dans la brigade de Paul Pairet. Et lors de son élimination mercredi 3 mars dernier, le jeune papa d'un petit garçon né récemment avait déjà répondu aux interrogations de Purepeople.com quant à la nature de la relation entre Pauline et Baptiste. "Je n'ai absolument rien à dire là-dessus, il faudrait leur demander à eux, avait-il lâché, amusé. En tout cas, on s'aimait bien tous les trois. Concernant leur supposée relation, je ne suis au courant de rien, je n'ai rien vu, rien entendu. Ce ne sont que des rumeurs, je pense."

Pauline et Baptiste, c'est une histoire d'amitié pure : le dossier est clôt, circulez, il n'y a rien à voir ! Mais avant eux, il est déjà arrivé que deux candidats de Top Chef craquent l'un pour l'autre durant le tournage (ou pas) et finissent en couple. C'est le cas de Quentin Bourdy (Top Chef 2015) et Noémie Honiat (Top Chef 2012) qui vivent jusqu'à présent une belle histoire d'amour. Le couple est marié et parent de deux adorables enfants. Aussi, Vanessa et Adel, tous les deux candidats de l'édition 2015 du concours culinaire, ont vécu une idylle...

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.

Rendez-vous dès 21h05 sur M6 chaque mardi afin de suivre Top Chef 2021.