Top Chef 2021 - Philippe Etchebest : Un candidat a refusé de travailler avec lui, explications...

À l'issue du cinquième épisode de Top Chef 2021 diffusé mercredi 10 mars 2021 sur M6, Bruno Aubin a été éliminé. Ce jeune chef de 32 ans quitte l'aventure des souvenirs plein la tête. Il a rencontré de grands noms de la gastronomie française... et a retrouvé Philippe Etchebest, qui a tenu un rôle important dans sa carrière, comme il le raconte en exclusivité pour Purepeople.com.

Au cours du concours culinaire de M6, Bruno Aubin s'affiche avec les manchettes jaunes de la brigade de Michel Sarran. Mais il y a bien des années, il était de la team du chef Philippe Etchebest. "Depuis tout à l'heure je te regarde et je me dis, 'mais je le connais ce garçon'", avait balancé la star des fourneaux au jeune candidat lors du premier épisode de Top Chef 2021, diffusé mercredi 10 février 2021. Et Bruno Aubin de s'expliquer : "J'ai travaillé pour vous il y a une petite quinzaine d'années (...) à Saint-Emilion. J'ai fait mon stage de trois mois et demi et j'avais été reconduit ensuite sur une petite saison et puis c'était top quoi !" Puis, face caméra, Philippe Etchebest s'était souvenu du jeune chef "un peu introverti mais hyper talentueux".

Bruno Aubin a refusé un poste chez Philippe Etchebest : "J'étais trop jeune"

Pour Purepeople.com, en marge de son élimination, Bruno Aubin revient sur son expérience en cuisine avec le MOF (Meilleur Ouvrier de France) : "C'était top ! J'étais tout jeune, j'avais à peine 17 ans. C'était mon premier restaurant étoilé. Philippe Etchebest était très présent, très dur. Un peu comme aujourd'hui. Je trouve qu'il n'a pas beaucoup changé. Je ne m'en suis pas pris plein la gueule, mais on peut dire que ça m'a bien forgé et c'est ce qui m'a donné envie de bosser dans les étoilés. J'aime cette rigueur, les choses bien faites."

D'ailleurs, le chef qui tape également du poing sur la table dans Cauchemar en cuisine a "joué un vrai rôle" dans la carrière de Bruno Aubin. Philippe Etchebest avait même proposé au candidat d'intégrer sa brigade pour de vrai, au restaurant, sans caméra. Offre refusée à l'époque... "J'aurais pu bosser pour lui parce qu'à la fin de mon stage il m'avait proposé un poste. J'avais refusé parce que j'étais un peu trop jeune, je privilégiais les études. Mais je me suis toujours dit que s'il ouvrait quelque chose sur Paris, pourquoi pas y travailler !" Une combinaison Philippe Etchebest-Bruno Aubin aux fourneaux, ce n'est donc pas impossible...

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.