Top Chef 2023 : Grand bouleversement pour Hélène Darroze, un secret bien gardé

Ce vendredi 9 décembre 2022, M6 a organisé la conférence de presse de la prochaine saison de Top Chef. C'était une fois de plus l'occasion pour les médias de constater que la production a mis les petits plats dans les grands pour surprendre encore plus.

Changement de recette pour Top Chef, et quel changement ! Si Stéphane Rotenberg est toujours aux commandes du programme culinaire et que les jurés Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel et Hélène Darroze ont rempilé, une énorme nouveauté attend l'un d'eux comme l'ont dévoilé nos confrères de PRBK qui étaient sur place. Pour la première fois, la seule femme du jury (qui a déjà remporté la compétition trois années de suite grâce à David Gallienne, Mohamed Cheikh et Louise Bourrat) n'aura pas de brigade. "Cela fait trois ans de suite qu'elle mène ses candidats à la victoire et cette année, elle n'aura pas de brigade affichée au début du programme. Elle va tenter de gagner avec un candidat précédemment éliminé", a confié Romuald Graveleau, directeur de programmes à Studio 89 comme le rapporte Télé Loisirs.

Des nouvelles règles !

Pour l'édition 2023, les éliminés s'affronteront sous forme de duel dans le plus grand secret. A la fin de chaque émission, le sortant de la semaine affrontera le gagnant du duel de la semaine passée. Le dernier restant réintégrera le concours lors des quarts de finale pour représenter Hélène Darroze. Une nouveauté savoureuse donc. Autre changement : la disparition de La dernière chance. Les candidats seront en compétition lors d'une épreuve qualificative, avant une épreuve éliminatoire (qui mènera ensuite à l'épreuve inédite d'Hélène Darroze). La jurée sera tout de même présente tout au long de l'émission pour déguster les plats.

Enfin, le public pourra découvrir La Boîte blanche qui mettra tous les sens à l'épreuve. La Boîte noire sera tout de même de retour, tout comme la fameuse Guerre des restos. Mais pour pimenter cette dernière épreuve, la production a décidé que Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel allaient aussi ouvrir leur propre établissement. Le défi "Qui peut battre Philippe Etchebest ?"sera également de retour cette saison et la prod' le promet, les épisodes seront moins longs.

Nul doute qu'une fois de plus, la mayonnaise prendra.