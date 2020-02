Top Chef – Diego Alary : Cette star internationale qu'il a croisée en cuisine

Le 19 février, M6 donnera le coup d'envoi de sa délicieuse émission culinaire Top Chef 2020. Douze hommes et trois femmes ont tenté l'expérience, dans l'espoir de succéder à Samuel Albert. Parmi eux se trouvait Diego Alary.

Malgré son jeune âge, le candidat a déjà un beau parcours derrière lui. Et, grâce à son métier, il a eu la chance de rencontrer une star internationale qui laisse peu de personnes indifférentes. En 2013, le beau brun travaillait à L'Acajou (rebaptisé Mamie), le restaurant de Jean Imbert (gagnant de Top Chef en 2012). En plus d'avoir eu la chance d'avoir beaucoup appris à ses côtés, il a pu voir... Emily Ratajkowski débarquer dans les cuisines de l'établissement.

On ne sait pas si Diego Alary a cuisiné pour le mannequin de 28 ans. Ce qui est certain, c'est qu'il a immortalisé son passage devant les fourneaux et a publié la photo sur son compte Instagram. Les internautes peuvent ainsi voir Emily Ratajkowski porter une poêle contenant un aliment en train de cuir, tout en fixant l'objectif tout sourire. "Emily Raktajowski Style", a-t-il écrit en légende de sa publication.