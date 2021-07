Top Chef : Grosses galères pour une ex-candidate, frappée par un événement insolite

Dans Top Chef, ils sont une dizaine pour une seule et unique place de gagnant. La toute dernière saison a été remportée par le talentueux Mohamed Cheikh, et la précédente par David Gallienne. D'ailleurs, lors de cette onzième édition en 2020, une autre candidate a marqué le programme. Il s'agit de Justine Piluso ! Un an après sa participation au concours culinaire de M6, la jeune femme raconte sur Instagram les galères qu'elle a vécues avant l'ouverture d'un nouvel établissement.

Sa bonne humeur et son sourire ont fait d'elle une candidate très appréciée par les téléspectateurs. Malheureusement, Justine Piluso n'a pas été au bout de l'aventure Top Chef. Mais elle profite de ce nouveau succès pour ouvrir son restaurant, une pizzeria plus précisément. Et la tâche n'est pas simple ! "Travaux qui prennent du retard, four qui ne rentrait pas par la porte, pizzaiolo devenu allergique à la farine...", cite-t-elle comme complications.

Mais pas question de laisser tomber pour la jeune chef. "Après quelques galères pour l'ouverture de ma pizzeria... On touche presque au but ! Il ne fallait pas me décourager", lance-t-elle. Dans la foulée, toujours en story sur le réseau social de partage d'images, Justine Piluso partage une vidéo de son nouveau pizzaiolo en pleine préparation d'une belle pizza. "Derniers réglages avec mon second. Ouverture très prochaine", annonce-t-elle.

Heureuse nouvelle pour ceux qui attendent depuis plusieurs semaines de pouvoir déguster une pizza chez la cheffe. Le 18 juin dernier déjà, elle évoquait ce grand projet. "Bientôt la fin du teasing mes petits chefs, moi non plus je n'en peux plus d'attendre... En vérité j'ai pris du retard, le four ne passait pas par la porte, mais ça y est, on est presque prêts ! La carte sera courte, tous les produits ont été sélectionnés avec soin et sont ouf, et pour les recettes je me suis bien fait plaisir... Elles seront dispo en livraison et en click and collect, je vous dévoile bientôt QUAND et OÙ !!!", avait-elle écrit sur Instagram le 18 juin dernier.