Top Chef: Révélations sur les relations "extra-plateau" entre candidats et jurés

Après Arthur et Maxime la semaine passée, Gianmarco a lui aussi été éliminé de Top Chef saison 11 (M6) lors du deuxième épisode diffusé mercredi 26 février 2020. Le chef italien de 28 ans a accordé une interview exclusive à Purepeople.com. En plus d'être revenu sur son expérience au sein du célèbre concours culinaire de la Six, Gianmarco a fait une révélation sur une règle imposée par la production aux candidats et jurés du programme.

Durant ses deux semaines de compétition, le candidat a intégré la brigade de Paul Pairet, s'opposant ainsi à celles d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran. Mais depuis le coup d'envoi de Top Chef 2020, Gianmarco a perdu contact avec son chef. "On n'a pas le droit pendant le tournage d'avoir des relations extra-plateau avec les chefs, ni d'avoir leur numéro", nous confie le candidat.

Il faudra donc attendre la fin du programme pour que participants et jurés se retrouvent hors caméras. "On s'est dit avec les autres candidats qu'on va se faire un dîner tous ensemble quand l'émission sera terminée, avec Paul Pairet du coup. Et j'espère qu'il nous invitera aussi", s'est amusé Gianmarco.

Si l'ex-candidat aux manches violettes insiste pour revoir son chef, c'est parce qu'il attend depuis des semaines d'avoir une discussion avec lui. "J'aimerais le revoir parce que je n'ai pas eu le temps sur le plateau de m'excuser entre guillemets et de lui dire que ma cuisine n'est pas celle qu'il a vue en dernière chance, regrette Gianmarco. J'ai peur qu'il soit très déçu, qu'il ait attendu beaucoup de moi et, du coup, j'aimerais juste lui dire que je l'admire beaucoup et que ma cuisine n'est pas comme ça."

Encore quelques semaines de patience avant les grandes retrouvailles !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.