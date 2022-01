Top Chef : Un ancien gagnant embêté par son succès, confidences cash !

En participant à Top Chef, les candidats dépassent leurs limites, rencontrent de grands noms de la gastronomie française, bénéficient des conseils des quatre jurés Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et Glenn Viel (remplaçant de Michel Sarran) avec qui ils forment une grande famille. Et une fois les caméras éteintes, tout n'est pas fini. Camille Delcroix, grand gagnant du concours culinaire de M6 (saison 9, en 2018) en témoigne auprès de nos confrères de 20 Minutes.

Lui pensait reprendre son train-train quotidien sans encombre. En réalité, une fois la diffusion de l'émission lancée, le jeune chef de 32 ans a eu la surprise d'être reconnu à chaque coin de rue. "L'après Top Chef a été très speed et on n'est pas forcément préparé à ça. C'est pour ça que j'ai apprécié les confinements, confie Camille Delcroix. La notoriété soudaine n'est pas évidente à gérer surtout pour moi qui aime bien être tranquille. Je suis un peu lunaire, j'aime bien rester dans ma bulle."

Camille Delcroix face au succès : "Je n'ai pas inventé le vaccin contre le Covid"

L'ancien candidat qui a planté Philippe Etchebest afin d'ouvrir son propre restaurant est aujourd'hui papa d'une adorable fillette prénommée Rose (2 ans) et aurait préféré pouvoir passer du temps en famille de manière anonyme. "Se promener avec sa femme et sa fille en poussette et se faire arrêter dans la rue, c'est rigolo un an. Après, il faut tourner la page, estime-t-il. Je n'ai ni inventé le vaccin contre le Covid, ni gagné la coupe du monde de foot, j'ai juste gagné un concours de cuisine. Même si je sais que ça fait partie du jeu."

Surpris par cette notoriété soudaine, Camille Delcroix avait dans un premier temps pris la décision de ne pas changer ses habitudes de vie. Ainsi, il a préféré continuer à travailler dans les cuisines du chef Marc Meurin. Mais en 2020, entre deux confinements, lorsqu'il apprend que son mentor vend le restaurant, il réfléchit à se lancer dans sa propre aventure. Il ouvre alors Bacôve, un établissement de 35 couverts à Saint-Omer qui connait un franc succès !