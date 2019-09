Camille Delcroix (Top Chef) dévoile le visage de sa fille Rose pour la 1ere fois

Camille Delcroix officie dans un restaurant tout aussi prestigieux, lui qui est second de cuisine dans le restaurant du chef Marc Meurin, Le Château de Beaulieu. Depuis la naissance de sa fille Rose, il avait annoncé laisser son tablier au placard pendant quelques temps. "Je raccroche mon tablier pour m'occuper exclusivement de ma fille pendant quelque temps. Si vous me cherchez, je suis sûrement entre quelques biberons et Pampers", avait-il annoncé sur Instagram.

Chef cuisinier, papa mais aussi... auteur ! Camille Delcroix s'apprête à dévoiler son premier livre de cuisine, qui sera publié en octobre prochain. "Un livre de cuisine bien "d'Min coin" familiale et en toute simplicité. On pourra retrouver les recettes de ma maman et de mes tantes", avait-il indiqué.