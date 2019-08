Top Chef : Un ancien gagnant "raccroche son tablier"

Depuis le 18 juillet 2019, Camille Delcroix endosse le plus beau des rôles : celui de papa. Sa fille Rose est née ce jour-là et, depuis, il profite de sa petite princesse. Prochainement, il sera à 100% avec elle comme il l'a annoncé sur Instagram ce mardi 20 août 2019.

Le gagnant de la saison 9 de Top Chef (en 2018), qui est second de cuisine au restaurant du chef Marc Meurin, Le Château de Beaulieu, a en effet pris la décision de prendre un peu de distance avec son travail pendant un temps afin de rester auprès de sa fille. "Je raccroche mon tablier pour m'occuper exclusivement de ma fille pendant quelque temps :) Si vous me cherchez, je suis sûrement entre quelques biberons et Pampers", a-t-il écrit en légende d'une photo de lui.

Très vite, ses abonnés lui ont dit de bien en profiter, car le temps filait trop vite. Ils en ont aussi profité pour une fois de plus le féliciter.