Top Chef : Un candidat fiancé à sa belle blonde, de 13 ans sa cadette !

Rappelons que le chef de 35 ans et sa superbe compagne Laura, jolie blonde aux yeux clairs âgée de 22 ans et donc de 13 ans sa cadette, filent le parfait amour depuis un moment. Sur les réseaux sociaux, ils partagent de belles photos en duo depuis 2019. Après trois ans de relation, les voilà bientôt liés par un engagement officiel, en plus du contrat de travail ! En effet, Laura est responsable de salle dans un restaurant, comme l'indique son profil LinkedIn. Et sur Instagram, elle s'affiche en plein service à L'Artiste de Falaën, restaurant de son compagnon !

Toutes nos félicitations à Logan Depuydt et sa belle Laura !