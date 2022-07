Top Chef : Un premier restaurant ouvre ses portes, 5 ex-candidats cultes présents

On le sait, l'émission Top Chef est une belle carte de visite pour tous les candidats. Qu'ils remportent le trophée ou non, ils gagnent tous en notoriété et en opportunités. Le restaurant d'un participant devient souvent très prisé mais depuis le 8 juillet dernier, c'est un beau mélange qui est proposé aux Français. En effet, ce jour-là a eu lieu l'inauguration du tout premier bistrot Top Chef à Suresnes, en région parisienne.

Au programme : dégustation de plats emblématiques du concours. Et pour l'ouverture, cinq ex-candidats cultes, à savoir Victor Mercier, Coline Faulquier, Camille Delcroix, Thibault Sombardier et Arnaud Delvenne étaient présents. Tout comme l'humoriste et comédien Elie Semoun qui a pris la pose au côté de Stéphane Rotenberg. Ils étaient tous de la partie pour accueillir les fans du programme culinaire désireux de satisfaire leurs papilles. Justement, ces derniers ont eu le choix entre la pomme de terre de Thibault Sombardier, finaliste de la saison 5, la volaille de Camille Delcroix, gagnant de la saison 9 ou encore le chocolat de Coline Faulquier, finaliste de la saison 7, nous apprennent nos confrères de Ouest-France qui étaient présents à l'inauguration. "Ces plats ont marqué les candidats, les téléspectateurs, et ont reçu les félicitations de la part des plus grands chefs", a souligné Stéphane Rotenberg. Des menus complets proposés à 39,90 euros.

Les chefs à l'origine des plats ne sont toutefois pas ceux qui les cuisinent mais ils accompagnent néanmoins le chef Yoanne Flament et sa dizaine de commis derrière les fourneaux. "On a réalisé des fiches techniques, travaillé en équipe et échangé de nombreux messages pour être au plus proche de leurs univers culinaires", a expliqué Arnaud Delvenne, candidat de la dernière saison, qui promet de revenir plusieurs fois au restaurant tout comme ses collègues.

Pour couronner le tout, le décor du lieu a été imaginé selon celui du tournage de Top Chef. Ainsi, un garde-manger a été placé au milieu de la salle de restaurant, des étagères vues à la télé ont été récupérées, une pièce sombre est accessible en référence à l'épreuve de dégustation mystère et les couteaux de la cérémonie finale sont exposés comme des trophées. Une adresse à bien noter donc !