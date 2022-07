Arnaud Delvenne (Top Chef) en couple après son divorce : il présente sa moitié, lui aussi restaurateur !

Il n'a pas remporté la treizième saison de Top Chef en 2022 – c'est sa camarade Louise Bourrat qui a été élue grande gagnante de cette édition, succédant ainsi à Mohamed Cheikh – mais bien plus qu'un titre. Arnaud Delvenne avait révélé avoir divorcé d'avec son mari. Depuis, le jeune chef a retrouvé l'amour, comme il le confie avec enthousiasme dans les colonnes du magazine Ici Paris, actuellement en kiosques !

"Ce concours a été extrêmement bénéfique pour moi. Je suis 'amoureux' de cette émission. Il s'agit de ma plus belle expérience humaine jusqu'à maintenant", confie d'abord l'ancien candidat de la brigade solitaire. Et d'évoquer l'homosexualité dans l'univers encore trop fermé de la cuisine : "C'est un milieu vraiment très masculin, très hiérarchisé, où on vit encore un petit peu à l'ancienne. Les gays ont le même problème que les femmes dans ce métier. On peine à s'imposer. Heureusement, les mentalités changent. Depuis dix ans, des progrès considérables ont été réalisés. Mais j'ai encore malheureusement beaucoup de collègues qui n'osent pas avouer qu'ils sont gays dans leur brigade."

Lui s'assume pleinement et confie même ne plus être un coeur à prendre ! "Depuis trois mois, oui. C'est encore tout neuf, le début d'une belle histoire, j'espère, indique-t-il alors. Mon compagnon travaille également dans la restauration, dans un établissement doublement étoilé. Il n'est pas en cuisine mais en salle." Une belle nouvelle pour Arnaud Delvenne qui avait évoqué auprès de Télé Loisirs sa rupture avec son ex-époux. "J'ai perdu mon premier mari en ne discutant pas. J'ai été marié pendant dix ans. J'ai décidé de terminer cette relation parce que je n'étais peut-être pas spécialement bien dans ma tête, et certainement dans mon corps. On ne voyait pas non plus l'avenir de la même manière. C'est mon plus grand regret. On a fait des choix, il faut assumer et rebondir", avait-il déclaré, précisant être fier que son ex soit aujourd'hui "très bien avec son nouveau compagnon". Nul doute que ce dernier est également heureux de la nouvelle vie d'Arnaud Delvenne !