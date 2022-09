Touche pas à mon poste : Autrefois "meilleurs amis", deux chroniqueurs règlent leurs comptes en direct

La semaine dernière, Cyril Hanouna recevait dans Touche pas à mon poste Pascal Bataille et Laurent Fontaine qui animaient dans les années 2000 l'émission Y'a que la vérité qui compte. Une émission qui consiste à placer deux personnes derrière chaque côté d'un rideau afin qu'elles règlent leur différends avant que l'une d'entre elle accepte ou non de le lever pour faire la paix. L'animateur de C8 a décidé ce jeudi 15 septembre de remettre le concept au goût du jour, en demandant à Jean-Michel Maire, qui a récemment marié son fils, de vider son sac par rapport à son éloignement avec Matthieu Delormeau.

"Tu sais que je t'aime beaucoup mais c'est vrai que l'année dernière, les liens d'amitié qu'on avait tissés s'étaient distendus. Mais un soir, j'ai pris en pleine face (alors qu'il regardait l'émission depuis "son poste") que ta déception de l'année c'était moi. Tu supputais qu'on avait une amitié plateau et pas sincère. Ça m'a vexé car si tu avais quelque chose à me dire, tu pouvais m'appeler", a-t-il reproché à son compère dans un premier temps, avant de lui donner raison sur un point.

"Les amitiés sont rares"

"J'avais certainement mes torts. Tu sais que quand je suis pas très bien, j'ai tendance à me renfermer sur moi-même. Mais si je me suis recroquevillé, c'est aussi parce que je traversais une période difficile financièrement", s'est-il exprimé, ajoutant qu'il ne lui avait pas offert de "solutions" - alors que Benjamin Castaldi, lui qui est bien plus endetté, lui a proposé de l'aide - et qu'il avait "participé à sa dette" puisqu'il le "dépouillait" au poker.

"Je l'ai dit à la télé, c'était un peu brutal, j'ai pas de filtres..." a répondu Matthieu Delormeau, en exprimant très clairement sa volonté de faire la paix avec celui qu'il considérait comme son "meilleur ami" et vice-versa. Il a même révélé avoir envoyé un texto à Cyril Hanouna pour intégrer Jean-Michel Maire dans son émission TPMP People. "Les amitiés sont rares, je veux conserver celle-là", a-t-il ajouté avant que le rideau ne se retire et que les deux chroniqueurs ne se réconcilient en direct en se prenant dans les bras. Tout est bien qui finit bien !