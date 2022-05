Touche pas à mon poste : Un chroniqueur malade révèle avoir été plongé dans le coma "récemment"

D'ordinaire, c'est Cyril Hanouna qui arrive à faire parler ses chroniqueurs de Touche pas à mon poste. L'animateur parvient en effet toujours à recueillir des anecdotes en tout genre chaque soir dans son émission sur C8. Mais récemment, Jordan De Luxe s'est chargé de faire parler un membre de son équipe, à savoir Sasha Elbaz. Les deux hommes se sont entretenus pour son rendez-vous Chez Jordan, réalisé en partenariat avec Télé Loisirs. Et celui qui balance sur ses camarades en off a révélé souffrir d'une maladie au poumon.

"Elle s'appelle AAG, asthme aiguë grave", a précisé le jeune homme de 26 ans. Sur les sites dédiés, ce trouble est défini comme "une crise inhabituelle avec obstruction bronchique sévère pouvant mettre en jeu le pronostic vital à court terme". Sasha Elbaz a bien compris qu'il fallait prendre cette maladie au sérieux puisqu'elle a l'a déjà conduit "dans le coma" et "en réanimation". "C'est assez récent. Ça a duré trois jours, une semaine", a-t-il indiqué. Et d'en expliquer la raison : "Je fais des sortes de très grosses crises d'asthme qui peuvent être liées soit à des allergies comme beaucoup d'asthmatiques, soit au stress, soit à un virus qu'on peut choper. Et donc il y a des complications respiratoires qui se font". Des crises importantes et parfois graves qui ne semblent toutefois pas entacher son optimisme ni sa capacité à faire rire. Et d'ailleurs, Sasha l'assure, aujourd'hui, "tout va bien".

Rappelons qu'il a rejoint l'équipe de Touche pas à mon poste à la rentrée 2019. Il a été choisi pour intervenir chaque soir en début d'émission avec la chronique L'indic de la rédac. Sa mission est de réunir les moments non diffusés du programme, lesquels s'avèrent souvent très embarrassants pour le reste des chroniqueurs. Une drôle de parenthèse qui n'est pas sans rappeler celle que proposait Jean-Luc Lemoine, le 4/3, à l'époque de ses bons services de 2011 à 2018. Sasha Elbaz a en tout cas réussi à se faire très vite apprécier par les fanzouzes de Cyril Hanouna et apparaît désormais indispensable à TPMP.