Tour de France : Terrible choc entre cyclistes et spectateurs, deux coureurs doivent abandonner ! (VIDEO)

On le sait, le cyclisme peut parfois s'avérer très dangereux pour les coureurs et les chutes sont parfois terribles. Récemment, le chouchou du public français, Julian Alaphilippe, a été victime d'une terrible collision au sein du peloton et après avoir percuté un arbre, il s'en est sorti miraculeusement bien, mais ses blessures l'ont empêché de participer à la Grande Boucle. L'an dernier, une spectatrice munie d'une pancarte désormais célèbre avait également provoqué une collision et elle s'était même retrouvée devant la justice.

Malheureusement, la même situation s'est produite hier au cours de l'une des étapes les plus singulières de ce Tour 2022. Lors de cette cinquième étape, qui reliait Lille à Arenberg et pendant laquelle les coureurs devaient rouler sur les fameux pavés du nord de la France, une terrible collision a eu lieu entre deux cyclistes et plusieurs spectateurs, tout ça à cause d'un fan un peu trop avancé sur la route et qui a provoqué l'accident. La scène a été captée en vidéo et la violence du choc laissait peu de chance à Daniel Oss et Michael Gogl, les deux sportifs impliqués, de s'en sortir indemne.

Les deux coureurs souffrent de lourdes séquelles et abandonnent

C'est Daniel Oss qui s'accroche avec le spectateur, finissant par en percuter un autre et entraînant Michael Gogl dans sa chute. Résultat, les deux cyclistes ont été sévèrement touchés et doivent donc abandonner la compétition. Pour Daniel Oss, il s'agit d'une fracture d'une vertèbre cervicale, une blessure qui va certainement l'obliger à une longue convalescence, comme son équipe l'a indiqué. "Les examens complémentaires ont mis en évidence une fracture d'une vertèbre cervicale nécessitant une immobilisation pour quelques semaines", précise TotalEnergies.

De son côté, Michael Gogl a lui aussi dû jeter l'éponge... Le coureur autrichien de l'équipe Alpecin-Deceuninck souffre d'une fracture de la clavicule, du bassin et de l'os iliaque. Une chute terrible et des conséquences qui vont l'obliger à subir une opération très prochainement.