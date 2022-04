TPMP : Benjamin Castaldi choque avec une anecdote sur son père, "c'est horrible" !

S'il y a un chroniqueur de Touche pas à mon poste qui ne lésine pas sur les anecdotes le concernant, c'est bien Benjamin Castaldi. Qu'il s'agisse de sa vie intime, de ses ex-femmes, de ses infidélités, de ses enfants ou des arnaques dont il a été victime, le mari d'Aurore Aleman n'est jamais le dernier à faire part de ses expériences, bonnes ou mauvaises. Ce mardi 19 avril n'a pas dérogé à la règle.

Alors que le sujet d'un gagnant du loto n'étant pas allé chercher ses gains était abordé dans un reportage, Benjamin Castaldi a révélé qu'il avait remporté par moins de 750 000 euros à une soirée au casino. Un gros pactole qu'il a flambé en une semaine. Si cette première information a fait frôler le malaise à plusieurs membres de l'équipe, ils n'étaient pas au bout de leurs peines !

Benjamin Castaldi a proposé à son papa de le rejoindre lui et ses amis pour cette semaine de vacances grand luxe sur le yacht loué pour l'occasion. Le comédien n'était pas peu fier d'être si bien entouré par la jeunesse. Il était évidemment plus intéressé par la gent féminine montée à bord. Ce qu'il ne savait alors pas, c'est que ces fameuses amies dont lui avait parlé son fils étaient un peu là pour cela.

"Lors de ce séjour, j'étais avec mes amis et comme j'avais gagné beaucoup de sous, j'ai invité mon papa. Je lui ai dit : 'Écoute, ce serait sympa. Viens, on a un peu d'argent à dépenser. Au petit-déjeuner, il y avait donc mes copines et il était très content avec des jeunes femmes plutôt jolies", a-t-il expliqué. Dans l'ambiance, Jean-Pierre Castaldi a donc roulé des mécaniques pour séduire les jeunes femmes du bateau, chose dont il n'avait pas besoin : "Il a commencé à faire le beau et mon meilleur ami Jean-Philippe Lemonnier lui a dit 'te casse pas Castaldi, c'est déjà payé, tu peux y aller'." Si cette chute a fait rire Benjamin Castaldi, Valérie Benaïm, Francesca Antoniotti ou encore Matthieu Delormeau sont restés pantois : "C'est horrible", "Pourquoi tu racontes ça ?", "Ce n'est pas drôle du tout". A l'image du bateau, l'histoire a créé un beau moment de flottement.