TPMP : Gilles Verdez dégoûte toute l'équipe en dévorant... des insectes en direct !

C'était l'un des piliers clés de la campagne présidentielle du week-end dernier : la protection de l'environnement. Ce mardi 26 avril sur le plateau de Touche pas à mon poste, une nouvelle étude affirmant que manger des insectes serait bon pour la cause environnementale a été abordée par Cyril Hanouna. Ce dernier s'est tourné vers les chroniqueurs pour savoir s'ils étaient d'accord ou non. La réponse de Gilles Verdez ne s'est pas fait attendre : "Bien sûr ! En plus, c'est une solution contre la malnutrition et la famine !" Ayant anticipé cette réponse, l'animateur de 47 ans avait préparé son coup et l'a donc mis au défi en lui mettant sous le nez une assiette garnie d'insectes : "Fais le malin ! Mange le scorpion, tu en serais capable ?"

Si le papa de Bianca et Lino pensait mettre Gilles Verdez en difficulté, c'est raté ! Le chroniqueur était plus que partant de relever le challenge : "Quand vous voulez, je commence par quoi ?" Le futur marié s'est donc lancé dans la dégustation, devant les yeux médusés de ses camarades et des spectateurs, dégoûtés d'assister à un tel spectacle.

Chaque bouchée était un supplice pour tout le monde : "Je ne peux même pas voir ça", "Ça craque et tout" ont déclaré Géraldine Maillet et Valérie Bénaïm entre deux cris de dégoût sur le plateau et dans le public. Gilles Verdez, lui, semblait en revanche apprécier ce petit apéro surprise sur son lieu de travail : "C'est délicieux ! Les grillons, c'est les plus fins, c'est raffiné. En Asie, j'en ai mangé beaucoup !" En guise de dessert, il s'est même délecté d'un scorpion bien croustillant mais un peu moins intéressant à son goût : "C'est un peu ambré, un peu musqué. J'aime moins." Face à un tel appétit, Cyril Hanouna n'a pu s'empêcher de lâcher un "Il me dégoûte" franc et massif. On espère quand même pour les invités que de tels aliments ne seront pas proposés au menu de son futur mariage avec Fatou...