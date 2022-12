TPMP interrompu par une scène inédite : Cyril Hanouna donne la parole à un spectateur, et lui fait une proposition !

Cyril Hanouna se souviendra probablement longtemps de cette soudaine intervention. Alors qu'il était aux commandes d'un nouveau numéro de Touche pas à mon poste ce jeudi 1er décembre, l'émission a soudainement été interrompue par un spectateur particulièrement entreprenant. D'abord étonné, l'animateur a ensuite demandé à la sécurité de laisser le jeune homme s'exprimer. La scène qui s'en est suivi est tout à fait inédite. "J'espère que vous ne m'en voudrez pas", a d'abord commencé le jeune homme avant d'expliquer être un rappeur qui a pour habitude de "s'incruster un peu partout". Puis, avec détermination, l'artiste prénommé Lorca a déclaré avoir écrit un petit texte à l'intention du présentateur.

Curieux d'entendre la création du jeune homme, Cyril Hanouna l'a encouragé. "Cyril, déjà merci beaucoup pour ce que tu fais, de donner la parole à des gens comme moi... Je n'ai pas le moyen de mes ambitions mais l'ambition sera mon moyen. Tu sais de quoi je parle toi qui a commencé avec rien. Pas facile de choisir entre sourire et faire son art. Dramatique sera ma chute si tu ne me valides pas ce soir (...) J'ai ma vision du truc donc s'il te plaît, fais moi ma place", a donc déclamé le jeune rappeur, provoquant ainsi les applaudissements des chroniqueurs et du public.

Une proposition étonnante

Impressionné, l'animateur s'est empressé de lui faire une proposition exceptionnelle. "C'est pas mal du tout ! Tu aimerais faire partie de l'équipe ?", lui a-t-il immédiatement demandé. Ce à quoi Lorca a répondu sans attendre : "C'est un truc qui me ferait grave kiffer d'être avec vous et de pouvoir donner mon avis, mon point de vue... Je pense que j'ai le niveau, sincèrement. Surtout, pas trop loin de Matthieu Delormeau, ça va !"

C'est donc avec un enthousiasme non dissimulé que Cyril Hanouna a fait une promesse au jeune homme devant tout le plateau de l'émission. "On va te tester, mais pas ce soir. La semaine prochaine ou celle d'après, tu en feras une avec nous", a-t-il assuré. On a hâte de voir ça !