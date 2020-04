TPMP pas près de revenir en plateau : Cyril Hanouna "exclut" tout retour

Cyril Hanouna est en France le premier animateur à avoir pris la décision de présenter ses émissions en étant confiné. Prenant très au sérieux la menace du Covid-19 - son père est médecin et a d'ailleurs été infecté -, l'animateur ne compte prendre aucun risque, quitte à ne pas retourner en plateau malgré la fin du confinement.

"Je n'ai pas envie de mettre les chroniqueurs en danger. Pour l'instant, je reste tout seul ici avec vous chez vous et après, on verra si on retourne en plateau ou pas. Mais c'est vrai que, à situation exceptionnelle, émission exceptionnelle. J'en ai marre des gens qui essaient de faire des demi-émissions ou même des émissions normales à 100% en ce moment", a-t-il tout d'abord expliqué mardi 21 avril 2020 sur C8. Souhaitant rester à l'antenne pour divertir son public, surtout en cette période difficile, Cyril Hanouna a "exclu" un retour sur le plateau, et ce peut-être même au mois de mai.

"Il est hors de question que, le 11 mai, on retourne en plateau avec du public, avec des chroniqueurs. C'est exclu. On va faire une autre formule complètement et peut-être que je vous proposerai un jeu entre 20h et 21h, un gros jeu, on verra ça. Ou sinon, on restera dans cette configuration, mais hors de question qu'on fasse une sous-émission. (...) Pas envie de faire un sous-TPMP avec cinq chroniqueurs et pas de public et j'ai pas envie de mettre les gens en danger", a-t-il continué.

Les fans de Baba, sûrement déçus d'entendre qu'ils ne retrouveront pas de sitôt la formule traditionnelle des émissions de leur animateur, lui pardonnent certainement et comprennent son envie de ne prendre aucun risque.