TPMP - Une chroniqueuse s'en prend au physique de Maëva Ghennam, Magali Berdah s'agace

Magali Berdah, c'est un peu comme la deuxième maman des candidats de téléréalité, notamment ceux des Marseillais. Et l'avoir à ses côtés ces derniers jours, Maëva Ghennam en était plus que ravie. Il y a quelques jours, sa mère postait un selfie d'elle sans prêter grande attention à la photo. Ce qu'elle n'avait alors pas vu, c'est que sa fille, visible au second plan, était totalement nue. Après avoir débattu sur le sujet, Magali Berdah a tenu à préciser que Maëva Ghennam vivait très mal cette situation : "Ça lui a fait mal au coeur, elle est venue à Paris, elle est chez moi en ce moment, elle est à la maison, elle n'est vraiment pas bien."

Ses propos ont été prouvés par une vidéo postée par la principale intéressée sur Snapchat. On découvre Maëva dans une voiture, en pleurs, en train de supplier les internautes de cesser de faire tourner le cliché et de le partager. Mais au lieu d'être touchée par la détresse de la candidate des Marseillais, Danielle Moreau était estomaquée par l'apparence physique de la jeune femme. Cette dernière avait évidemment abusé des filtres, au grand dam de la plus grande danseuse de Touche pas à mon poste : "C'est une vraie dame ça ? Mais qu'est-ce que c'est ?"

Benjamin Castaldi, aux commandes de la dernière émission de la saison, n'a pu s'empêcher de rigoler face à autant de spontanéité de la part de Danielle Moreau. Consciente de sa réaction un poil excessive, la chroniqueuse s'est excusée, à moitié hilare, sous les applaudissements du public. Un comportement moqueur envers sa protégée, qui a mis Magali Berdah hors d'elle : "Alors je suis désolée, mais moi j'applaudirais pas ça parce que faut respecter quand même, c'est son choix !"

L'agente de téléréalité ne s'est pas arrêtée là : "Tu as le droit toi d'être qui tu as envie d'être, elle a le droit d'être qui elle a envie d'être. À aucun moment on peut critiquer comme ça et applaudir comme ça." Face à cela, Danielle Moreau a tenté de s'expliquer : "Excusez-moi mais je respecte. Qu'est-ce que c'est que cette personne ? J'ai le droit de dire que ça me choque de voir quelqu'un comme ça !" Des propos qui n'ont pas suffi à calmer Magali : "Je n'aime pas ça, c'est pas bien." Après ce vent glacial, la voilà prévenue.