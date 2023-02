Transformez le sommeil de votre enfant avec ces conteuses

Achetez cette conteuse d'histoires Lunii Ma fabrique à histoires bleu et jaune sur la Fnac pour 64,99 €

Une princesse, un volcan, un génie et un champignon ! Voilà la base du récit que votre enfant vient de créer. Avec la conteuse d'histoires Lunii Ma fabrique à histoires bleu et jaune, c'est votre enfant qui imagine sa propre histoire. À lui de choisir les héros, lieu, compagnon et objet. L'appareil fait ensuite le reste pour proposer un récit original à partir de ces éléments. Ce sont ainsi près de 48 histoires différentes qui peuvent être racontées. Et si votre enfant, n'a pas vraiment d'inspiration, il peut également écouter des histoires toutes prêtes. Des histoires du quotidien aux aventures en passant par la méditation, il y en a pour tous les goûts. Il est en plus possible de télécharger des nouveautés sur le site Lunii.com. Stimulez donc sans plus attendre l'imagination de votre petit !

3. La conteuse Tonies Mon premier Toniebox Gulli

Vous avez peut-être l'habitude de lire vous même des histoires à votre enfant le soir. Vous appréciez en effet ce moment de partage avec lui qui renforce vos liens. Mais il y a aussi parfois la réalité qui vous rattrape, et surtout la fatigue. Il y a certains soirs où vous êtes épuisés par votre journée de travail et que vous n'avez pas vrailent la motivation nécessaire pour ce temps de lecture. Vous vous forcez quand même, parce que vous ne souhaitez pas qu'il s'endorme sans ce rituel. Et cela quitte à vous endormir en plein milieu de l'histoire. Pour les jours où vous êtes vraiment pas dans votre assiette, optez donc sans remords pour cette conteuse Tonies Mon premier Toniebox Gulli. Votre petit aura ainsi son histoire et vous votre repos ! Une solution qui vous demandera de débourser 89,99 €.

Des histoires proposées par Gulli