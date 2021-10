Tristane Banon : Magnifiques photos de ses 2 enfants Ethan et Tanya et de son mari

Outre la beauté des clichés que Tristane Banon publie, on notera la délicatesse des légendes qu'elle associe. "Faites des Pères... et des enfants. Il en restera toujours quelque chose de beau", écrit-elle le jour de la fête des Pères le 20 juin dernier. Plus récemment, elle se fend d'un poème malicieux pour décrire une journée dominicale en famille : "On allait au parc, on a braqué vers le Brach. Comme c'était dimanche, on a brunché. C'est un truc du dimanche de bruncher. Les enfants sont restés, ils ne voulaient plus décoller. On passera les reprendre la semaine prochaine."

Son compte Instagram respire donc l'harmonie quand on le survole et la femme de lettres, elle qui s'est sentie si seule après l'éclatement des différents scandales liés au nom de Dominique Strauss-Kahn qu'elle avait accusé d'agression sexuelle - une plainte classée sans suite. Son amie Carla Bruni-Sarkozy rappelle d'ailleurs, sur ce réseau social, le chemin parcouru par son amie autrice et femme de convictions.

"La première fois que j'ai rencontré Tristane, c'était dans un écran de télévision. Tristane racontait sobrement l'agression dont elle avant été victime dans une cacophonie de ricanements ironiques et de commentaires désobligeants. Ce jour là j'ai pensé que cette fille était sacrément courageuse... La seconde fois que j'ai rencontré Tristane c'était dans les pages de son livre Le Bal des hypocrites et encore une fois j'ai été stupéfaite par son courage. Dix ans plus tard l'amitié qui me lie à Tristane me confirme chaque jour combien elle possède (entre autres) cette qualité si rare que l'on appelle le courage. Aujourd'hui pendant que tout le monde est devenu militant et engagé (les mêmes qui ricanaient il y a 10 ans ) Tristane encore une fois me surprend par sa singularité, son intelligence et son courage en publiant ce livre talentueux, audacieux et juste. Bravo ma chère", écrit la femme de Nicolas Sarkozy en postant une photo de la couverture de son nouveau livre La Paix des sexes.