Ugo (Koh-Lanta) divorcé : il a déjà retrouvé l'amour !

Ce samedi 9 juillet, Ugo Latriche fait partie des participants du second numéro de Fort Boyard diffusé sur France 2 et présenté par Olivier Minne. L'ex-candidat de Koh-Lanta sur TF1 sera aux côtés des deux anciennes Miss France, Elodie Gossuin et Amandine Petit, de la journaliste et compagne de Thomas Hollande, Emilie Broussouloux et de l'animateur Bruno Guillon.

Comme dans Koh-Lanta - qu'il avait remporté en février 2013 lors de l'édition en Malaisie - Ugo tentera de donner le meilleur de lui-même pour remporter le plus de clés possibles et ramasser un maximum de boyards ! Pour rappel, cette année, les tigres sont remplacés par des félins en 3D, afin de favoriser le bien-être animal. Si Ugo est déterminé à donner le meilleur de lui-même, il le doit en partie à sa partenaire et fidèle supportrice, Lisa, avec qui il est en couple depuis plusieurs mois. Pour rappel, avant sa participation pour la saison All Stars de Koh Lanta, Ugo était divorcé de sa mère de son fils Lou (10 ans). "J'ai mis mon fils dans la confidence et tout s'est bien passé avec sa maman, dont je venais de divorcer avant de partir à Koh-Lanta. J'avais aussi confiance en Lisa, ma nouvelle compagne, que j'avais rencontrée trois mois auparavant", avait confié Ugo dans les colonnes de Télé Star en novembre 2021 en pleine saison de Koh Lanta All Stars. Conscient d'être devenu le nouveau chouchou du public, l'ex-candidat de Koh-Lanta s'était même vanté de sa rivalité avec Claude Dartois : "Je sais que je commence à faire peur, et pas qu'à Claude. Je gagne tout, je suis le grain de sable dans la mécanique des garçons."

De l'amour et des voyages pour Ugo et sa belle Lisa

En tout cas s'il y a bien une personne dont Ugo est le chouchou, c'est bien de la belle Lisa. Le couple s'était déjà offert une escapade en amoureux en Grèce où ils ont pris la pose sur une falaise de Santorin. Entre-temps, les deux tourtereaux sont passés par le Dakhla dans le Sahara occidental en mars dernier et même à Saint-Cirq Lapopie en Occitanie en avril dernier. Des instants magiques que Ugo et sa chérie ne manquent pas d'immortaliser sur leurs comptes Instagram respectifs !