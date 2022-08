Un accident "bête" : Roselyne Bachelot... elle présente son "nouveau compagnon"

Truculente femme politique initialement docteure en pharmacie ayant fait partie des gouvernements Chirac (en tant que ministre de l'Écologie et du Développement durable de 2002 à 2004), de Nicolas Sarkozy (en tant que ministre de la Santé et des Sports puis ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale de 2007 à 2012) puis d'Emmanuel Macron (en tant que ministre de la Culture de 2020 à 2022) sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, Roselyne Bachelot (75 ans) a réservé une nouvelle surprise aux Français quelques jours avant la rentrée.

Se prenant pour une journaliste, la maman de Pierre (né le 16 décembre 1969 de son mariage avec Jacques Bachelot, dont elle a divorcé en 1998) a tenté l'humour en dévoilant une information "exclusive" la concernant. "EXCLUSIF : enfin une vraie révélation sur ma vie privée !" tonne-t-elle fièrement, "Je vous présente mon nouveau compagnon pour encore quelques jours... accident bête, j'ai raté une marche mais en aucun cas je ne vais rater ma rentrée sur @bfmtv ce soir et demain sur @lesgrossestetes @rtl_france."

Une bonne occasion pour l'ancienne ministre de la culture de faire la promotion de sa rentrée sur RTL. "J'ai été prise en charge à l'hôpital par des soignants formidables : merci à elles et à eux." ajoute-t-elle, apparemment reconnaissante à l'égard du personnel soignant.