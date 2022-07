Roselyne Bachelot maman : les lourdes conséquences de sa notoriété sur son fils Pierre

Même si elle ne figure pas au rang des grandes stars internationales, Roselyne Bachelot n'en est pas moins une personnalité connue du grand public. Mais derrière la femme politique, il y a aussi la mère protectrice. Âgée de 75 ans, l'ex-ministre de la Culture n'a eu qu'un enfant dans sa vie : un fils Pierre né le 16 décembre 1969 de son mariage avec Jacques Bachelot, dont elle a divorcé en 1998.

Désormais âgé de 52 ans, Pierre Bachelot, a - comme pour d'autres enfants de star - souffert de la médiatisation de sa maman Roselyne qui, elle-même a dû faire face à des attaques, notamment sur son physique. Au début des années 1980, Roselyne Bachelot, alors jeune trentenaire, avait découvert sur son oreiller un message écrit par son fils Pierre alors âgé de 11 ans et victime de harcèlement scolaire à l'école : "Maman, c'est dur d'être ton fils."

"Mon fils a été battu par un professeur"

Un souvenir douloureux sur lequel Roselyne Bachelot est revenue sur le plateau de l'émission Chez Jordan diffusée sur le site de Télé Loisirs. "Est-ce que j'ai le droit d'imposer à mes proches le fait d'être moqués dans une cour de récréation, d'être attaqué par des professeurs ? Mon fils a été battu par un professeur uniquement parce que c'était un opposant politique... et ça c'est très douloureux", a raconté Roselyne Bachelot submergée par l'émotion. Un triste épisode qui a même sa carrière politique : "Là on se dit, est-ce que je dois continuer ? Est-ce que je ne fais pas le malheur des miens ? J'en ai beaucoup parlé avec mon entourage évidemment. Ils m'ont finalement dit de continuer mais d'être encore plus proche, plus en défense."

Finalement, grâce à la persévérance de sa mère Roselyne, Pierre Bachelot a pu entamer une carrière politique car il a été son collaborateur parlementaire de 1992 à 2002, son conseiller parlementaire lorsqu'elle était ministre de l'Ecologie de 2002 à 2004 puis ministre de la Santé à partir de 2007. Il est désormais chargé de mission auprès de la direction générale de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES). Une enfance chaotique qui aura finalement mené à un parcours prolifique !