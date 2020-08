Un célèbre chef accusé d'agressions sexuelles : précisions sur son identité...

Agression dans la chambre froide

Mais revenons à la publication initiale de Julie Mathieu. Parmi les commentaires, un internaute à inviter les autres abonnés à lire une interview de Céline Pham, l'une des cuisinières les plus talentueuses de sa génération. Son nom est également cité par le site Foodandsens, qui, en traitant de l'affaire écrit : "Des cas de harcèlement et d'agressions sexuelles ont été dénoncés, notamment par des grandes cheffes comme Céline Pham." Place donc à la lecture de cette interview accordée à Vanity Fair. Elle date de juin 2019 et retrace le parcours de la cheffe et de son frère Julien. Au milieu de ce long article, on découvre en effet le témoignage de Céline Pham. Elle raconte qu'en 2010, au sein du restaurant gastronomique du chef William Ledeuil, "le second de cuisine italien de l'époque a les mains lourdement baladeuses". La cuisinière se plaint à l'homme qui s'en fiche et qui "finit par la coincer et l'agresser dans la chambre froide". Céline Pham prévient alors William Ledeuil qui propose une confrontation entre les deux (et à la jeune femme "de rejoindre son autre adresse tout en maintenant son lieutenant en poste"). Elle refuse pour une raison qui se comprend : "Il m'appelait chez moi pour m'effrayer en disant des choses odieuses. J'avais peur, j'étais seule, je ne me suis pas sentie soutenue par ma direction. Comment imaginer qu'une confrontation était la solution ? Il aurait fallu agir et sanctionner." Le reproche est fait.

Vanity Fair conclut sur ce passage avec une information : "Passé par l'émission Top Chef, l'ancien adjoint gère aujourd'hui deux tables à Paris et collectionne des dizaines de milliers d'abonnés sur Instagram." Mais impossible de relier ce chef à celui mis en cause par Julie Mathieu, Muriel Tallandier et Bonny Peter.