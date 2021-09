Un célèbre humoriste a accouché sa femme chez lui : "J'étais devant le fait accompli"

Thomas VDB était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine dans C à Vous, ce mardi 21 septembre. Sur France 5, le comédien de 44 ans est venu présenter son nouveau spectacle : Thomas VDB s'acclimate. Autour de la table, le comédien a confié une incroyable anecdote à propos de la grossesse de sa femme. Celui qui habite maintenant à près de 50 kilomètres de Paris et n'a pas le permis de conduire, a expliqué qu'il avait...accouché sa femme chez eux durant la pandémie ! "Je me suis retrouvé devant le fait accompli ! Je suis rentré dans la salle de bain à un moment, car ma compagne m'a appelé et la tête du bébé était sortie", s'est remémoré le comédien, aujourd'hui papa de deux enfants.

Pas peu fier de son exploit, Thomas VDB, assis en face d'André Dussolier et de Michel Cymes, a expliqué qu'il avait mis au monde sa petite fille car ses beaux-parents, qui devaient emmener leur fille à l'hôpital, étaient en retard. "C'est une angoisse que j'avais depuis tout gamin. Je me suis toujours demandé : 'tiens, comment je ferai un jour, si ma femme est enceinte et que je dois l'emmener aux urgences ?'", a poursuivi le grand ami de Mathieu Madénian, qui a eu un véritable pressentiment.

Celui qui animait une chronique sur France Inter a raconté cette folle anecdote sur la chaîne Youtube de Kyan Khojandi avec ses fans et a reçu les foudres de sa femme, fâchée qu'il ait partagé un souvenir aussi intime sur la Toile ! Thomas Vandenberghe de son vrai nom, auteur de Comedian rhapsodie (Ed. Flammarion) a fait plus fort en relatant cette expérience hors-du-commun en direct à la télévision ! Sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoine, les chroniqueurs et invités étaient hilares mais aussi émerveillés par cette fabuleuse histoire qui s'est bien terminée pour le comédien et sa petite famille.