Un célèbre jeune acteur "choqué" et "brutalisé" par Vanessa Paradis ? Étonnantes confidences

Vanessa Paradis est l'une des plus grandes stars françaises. Que ce soit avec sa carrière musicale de premier plan, ses rôles cinématographiques marquants, le théâtre ou bien son autre casquette d'égérie mode, elle est une grande célébrité dans l'Hexagone mais aussi à l'international. Une aura renforcée par sa vie privée, que ce soit son couple avec le chanteur Florent Pagny alors qu'elle était encore mineure, son idylle avec la star américaine Lenny Kravitz ou encore sa relation avec Johnny Depp, père de ses deux enfants, une autre superstar outre-Atlantique.

De quoi impressionner n'importe qui lors d'une première rencontre. C'est notamment ce qui serait arrivé à Rayane Bensetti, à en juger par une anecdote particulièrement gênante qu'il a pu partager avec les internautes. Le jeune et prometteur acteur français s'est confié sur cette expérience singulière dans le podcast intitulé Legend de Guillaume Pley, paru sur YouTube lundi 6 mars.

Je lui demande si c'est possible de faire une vidéo pour ma mère

"Ma mère et moi, on a toujours été fans de tout le monde", débute le comédien révélé sur TF1. "Aujourd'hui, c'est drôle de côtoyer des gens pour qui j'avais de l'admiration jeune. Donc je venais à Paris et je faisais toutes les sorties de théâtre où il y avait des célébrités pour les rencontrer et essayer de gratter dans le cinéma", a-t-il poursuivi avant de donner plus de détails sur son face-à-face manifestement très embarrassant avec Vanessa Paradis.

"C'était les César (...) j'attendais à la fin. Je sais que ma mère adore Vanessa Paradis et j'avais ma petite caméra. Je lui demande si c'est possible de faire une vidéo pour ma mère, elle m'a dit : 'Mais ta mère, je ne la connais pas moi. Je ne le fais même pas pour ma mère en émission, donc je ne vais quand même pas le faire pour toi'", a poursuivi Rayane Bensetti, qui concède également qu'il aurait été "brutalisé" et "choqué" par cette réponse guère sympathique. On serait curieux de connaître la version de Vanessa Paradis à ce sujet.