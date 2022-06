Un footballeur brésilien annonce sa bisexualité et marque l'histoire de son pays

Le football a beau être le sport le plus populaire de la planète, il y a encore des domaines dans lesquels il y a des avancées à faire et notamment sur la lutte contre l'homophobie. Après le scandale provoqué par l'attitude du joueur du Paris Saint-Germain Idrissa Gueye et les réactions mitigées, on peut voir qu'il est toujours difficile aujourd'hui de déclarer son homosexualité. Un joueur australien l'a fait il y a plusieurs mois maintenant et il a reçu le soutien de nombreuses personnalités du monde du sport et d'ailleurs, mais aujourd'hui, c'est une ancienne star du ballon rond qui s'est exprimée sur sa sexualité.

Richarlyson a joué plus de 20 ans au football, principalement dans son pays, au Brésil, avant de prendre sa retraite en 2021. S'il n'a pas réussi à percer en Europe, il a eu une très belle carrière en Amérique du sud et a même eu droit aux honneurs de la Seleçao, l'équipe nationale du Brésil. Après cette brillante carrière, il a donc décidé de se dévoiler dans le podcast brésilien Les armoires des vestiaires et il a notamment évoqué sa sexualité. "Beaucoup de gens disent que mes prises de position sont importantes, donc j'ai décidé de parler aujourd'hui : je suis bisexuel", a-t-il déclaré.

Je ne suis pas capable de déplacer des montagnes pour mettre fin à l'homophobie dans le football

Une prise de parole importante et historique puisque Richarlyson devient ainsi le premier footballeur ayant évolué en première division brésilienne à déclarer publiquement sa bisexualité. "J'espère que ça va réellement contribuer" à amener plus de tolérance dans le monde du football, a-t-il poursuivi. Une annonce forte, mais l'ancien footballeur reste lucide sur la portée de son geste. "Je suis juste un citoyen normal. J'ai eu une belle carrière, mais je ne suis pas capable de déplacer des montagnes pour mettre fin à l'homophobie dans le football. Malheureusement, le monde n'est pas prêt à débattre de ce sujet sereinement".

Ancien coéquipier de la légende Ronaldinho, l'ancien joueur de 39 ans aujourd'hui souhaitait mettre un terme aux rumeurs autour de sa sexualité. "Toute ma vie on m'a demandé si j'étais gay. J'ai eu des relations avec des hommes et des femmes. J'ai toujours été moi-même, je voulais montrer que quoi qu'on dise sur moi, je ferais toujours ce dont j'ai envie", conclut-il.