Un juge mystère dans Danse avec les stars : les internautes persuadés d'avoir découvert son identité !

La compétition Danse avec les stars se poursuit ce soir sur TF1. Après l'élimination très commentée d'Anggun la semaine passée, ils ne sont plus que six candidats encore en lice, à savoir Thomas Da Costa, Billy Crawford, Stéphane Legar, Florent Peyre, Carla Lazzari et Léa Elui. Chacun va une nouvelle fois devoir se surpasser afin de se maintenir dans l'aventure. Mais, pour ne pas leur faciliter la tâche, Camille Combal avait annoncé en fin d'émission la venue d'un juge mystère. En effet, Chris Marques, Bilal Hassani, François Alu et Marie-Agnès Gillot ne seront plus les seuls à noter les célébrités lors de ce prime exceptionnel. Toutefois, l'identité de la cinquième recrue ne sera révélée qu'à la toute fin. Son intervention pourrait en tout cas bien chambouler tout le classement au cours de la soirée, de quoi mettre une sacrée pression !

Sur le compte Instagram officiel de Danse avec le stars, les paris sont en attendant lancés autour de l'identité de ce redouté juge mystère. "Un Juge Mystère s'invite dans la compétition, et notera les Couples aux côtés du Jury. Mais les Couples ne connaissent pas son identité ! Qui est ce Juge Mystère selon vous ?", est-il demandé en légende de la publication. Et les internautes n'auront pas tardé à partager leurs pronostics. Le nom d'une personnalité en particulier a été citée de très nombreuses fois. Celui de Loïc Nottet, qui n'est autre que le grand gagnant de la saison 6 de l'émission en 2015. À l'époque, il avait remporté le trophée avec Denitsa Ikonomova. "C'est Loïc Nottet !!!!!!", se sont-il enthousiasmés en masse, persuadés d'avoir trouvé.

Une autre poignée d'internautes a également estimé que derrière le juge mystère pouvait se cacher Jean-Marc Généreux, récemment revenu remplacer Chris Marques pour un numéro, ou encore de Denitsa Ikonomova. Alors qu'elle a quitté le programme, il avait été annoncé que la quadruple gagnante pourrait revenir d'une manière un peu spéciale... Il faudra se connecter sur TF1 ce vendredi soir pour avoir le fin mot de cette histoire !