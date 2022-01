Un rugbyman international anglais arrêté et soupçonné de viol sur une adolescente

C'est le genre d'affaires que l'on aimerait ne jamais entendre et pourtant les cas se multiplient ces dernières années. Selon les informations révélées par la presse anglaise, notamment le Daily Mail, "une star international" de la sélection des Three Lions a été arrêté dimanche par la police qui le soupçonne d'avoir violé une adolescente alors qu'il se trouvait en boîte de nuit. Pour l'heure, le nom du joueur n'a pas été divulgué pour des raisons légales, mais il s'agirait donc d'un joueur bien connu des amateurs de rugby.

Une femme complice également arrêtée

En plus de l'international anglais, une femme de 41 ans a également été arrêtée par les autorités britanniques. Cette dernière est soupçonnée d'avoir administré une substance dans le but de provoquer l'agression sexuelle qui aurait eu lieu par la suite. Pour l'heure, les deux suspects ont été libérés sous caution et l'enquête se poursuit. "Des agents ont été appelés peu avant 11 heures le dimanche 9 janvier pour signaler une agression sexuelle sur une femme", a indiqué un porte-parole de la police.

D'après les informations rassemblées par le Sun, la victime serait une adolescente. Au moment des faits, elle aurait voulu prendre un taxi afin de rentrer chez elle avec des amis, avant d'accepter finalement d'être raccompagnée par le joueur en question. Le sportif l'aurait alors entraîné vers une propriété en bordure du centre-ville où les deux auraient passé la nuit. C'est le propriétaire de la demeure qui aurait trouvé la jeune fille sur les coups de 11 heures le lendemain matin, avant de téléphoner à la police pour faire un signalement d'agression sexuelle.

Prise en charge par des policiers, la jeune victime, qui se trouvait dans un état de confusion, a été interrogée pour en savoir plus sur les circonstances du viol qu'elle a subi. D'après les informations du Sun, une voiture est actuellement examinée par des médecins légistes. La boîte de nuit fait également l'objet d'inspection et les images de vidéosurveillance sont étudiés, afin de lever le mystère sur cette terrible affaire.