Un si grand soleil : Deux acteurs en couple, comment la production a failli gâcher leur histoire d'amour

Il n'est pas rare pour les acteurs de trouver l'amour sur un plateau de tournage. Deux, que l'on retrouve dans Un si grand soleil (France 2) peuvent en témoigner. Au cours d'une interview pour Midi Libre (édition du 17 octobre), ils ont révélé leur idylle au grand jour.

Mayla Roman fait le show dans la célèbre série de France 2 dans la peau de la policière Elise. Ainsi, elle avait accordé une interview à Télé 7 Jours en novembre 2021 pour parler de son rôle. C'était aussi l'occasion de découvrir que la charmante brune était en couple. "Je suis tombée amoureuse ! Nous venons d'ailleurs de nous installer à Montpellier", déclarait-elle. Si elle a accepté d'en dire plus sur sa vie privée, hors de question à l'époque de dévoiler l'identité de l'homme qui fait battre son coeur. Il a fallu attendre sa récente interview pour le Midi Libre pour le découvrir.

Ainsi, les lecteurs ont découvert que Mayla Roman était amoureuse d'un acteur d'Un si grand soleil. C'est en effet Hubert Benhamdine (qui incarne le vétérinaire Christophe Lemeur) qui fait actuellement battre son coeur, un coup de foudre auquel elle ne s'attendait pas et qui a bien failli ne pas avoir lieu. "Ça s'est passé un an après notre arrivée sur la quotidienne. Nous n'avions pas tourné jusqu'alors au sein des mêmes équipes. Quand on a partagé nos premières scènes, ça a été une évidence. Je me suis fait happer par ce tourbillon, j'ai découvert la ville, rencontré plein de gens, je suis tombée amoureuse. Ma vie entière a été chamboulée par Un si grand soleil", a confié l'actrice. Et son cher et tendre de préciser : "Je devais initialement déjà mourir dans la série quand mon coeur a lâché. Et puis on m'a donné une seconde chance..."

Fort heureusement, la production lui a permis de poursuivre l'aventure et ainsi de tourner avec Hubert Benhamdine. Son personnage est d'ailleurs devenu davantage populaire depuis qu'il est passé du côté obscur en tuant des méchants (comme Dexter). "Si je marche sans lui, on m'arrête beaucoup moins", s'est amusée sa compagne.