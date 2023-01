Un si grand soleil : Un populaire candidat de télé-réalité rejoint le casting, annonce inattendue

La frontière est visiblement mince entre la télé-réalité et la comédie. Les candidats d'émissions sont en effet de plus en plus nombreux à se forger une différente carrière sur le petit écran. Le gagnant emblématique de Secret Story (2010), Benoît Dubois, joue par exemple depuis plusieurs années dans la fiction Les Mystères de l'amour (TMC) au côté d'Hélène Rollès entre autres. Plus récemment, c'est Darko Božović (Secret Story 10) qui s'est essayé à l'exercice. En effet, il a obtenu un rôle dans Demain nous appartient (TF1), celui de Nathan, un coach sportif.

Mais ce mardi 24 janvier, l'attention se porte sur Adrien Truong. À 31 ans, le charmant jeune homme est lui aussi familier avec le milieu de la télé-réalité, ayant participé à plusieurs programmes. Il a d'abord été révélé dans la saison 9 des Princes et les Princesses de l'amour diffusée en 2021. Venu en tant que prétendant, il était reparti avec Léna Guillou (l'ex d'Adil Rami). Adrien a ensuite été vu dans la saison 4 des Apprentis Aventuriers où il a d'abord formé un binôme avec Marine El Hilmer puis avec le Ch'tis Christopher. Plus récemment, il a fait parti des Cinquante.

C'est donc désormais vers la comédie qu'il se tourne puisqu'il a été recruté par la production du feuilleton Un si grand soleil (France 2). D'après les informations de Télé Loisirs, Adrien devrait s'y dévoiler le temps d'une intrigue avec Thaïs Collignon (Lila Guiraud) et Kira (Coline Ramos-Pinto) en incarnant le personnage de Jules. Son premier jour de tournage à Montpellier a eu lieu ce mardi 24 janvier comme il l'a fait savoir en story Instagram en se prenant en photo depuis sa loge. En revanche, la diffusion des épisodes n'est pas attendue avant plusieurs mois.

A noter qu'Adrien Truong a déjà eu l'occasion de faire ses preuves en tant que comédien. Il a notamment joué dans les saisons 2 et 3 de la série Or noir sur W9 et a été la star de différentes campagnes publicitaires, à savoir Deezer, Les Furets.com, Heineken, Macdo, RATP, MMA, Vinted, Meetic, Hyper U, GMF, Veolia - Systeme U, Celio, Visionplus ou The Kooples.