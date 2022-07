Une actrice des Frères Scott en deuil : Mort de son mari dans des circonstances brutales, "l'inimaginable s'est produit"

"L'inimaginable s'est produit", a écrit l'actrice Odette Annable dans un post Instagram qui a relayé la triste information de la mort du mari de son amie Bevin Prince, héroïne des Frères Scott. La comédienne américaine de 39 ans est désormais veuve après le décès brutal de William Friend. Il a été frappé par la foudre, précise le média WETC6 News, relayé par le New York Post. Les autorité ont trouvé son époux sur un bateau qui voguait alors que l'orage grondait près de la réserve de Mansoboro Island sur la côté de la Caroline du Nord. Malgré leur intervention et son transfert en ambulance vers un hôpital, après que des témoins les alertent, ils n'ont pas réussi à le secourir.

Sur Instagram, Odette Annable prend sa plume pour faire part de la terrible nouvelle pour Bevin Prince et tous les proches de Wiliam Friend : "Nous devons dire au revoir à un autre ami. Le mari bien-aimé de ma meilleure amie. Will. (...) Tu étais le partenaire idéal pour elle. Tu l'as aidé à réaliser ses rêves, tu lui as donné un sentiment d'inclusion et tu l'as aimée de tout ton coeur. (...) Être ici avec Bevin, l'écouter partager des histoires à ton propos me brise le coeur pour elle parce qu'elle a perdu l'amour de sa vie." Une publication qui a suscité beaucoup de commentaires bienveillants de compassion, comme celui de l'actrice Kaley Cuoco (Big Bang Theory).