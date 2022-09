Une célèbre actrice de la série "House Of Cards" est décédée à l'âge de 66 ans

L'actrice Marva Hicks - connue pour ses rôles dans les séries House of Cards et Daredevil, ou dans des fictions telles que Blacklist, Madam Secretary, Star Trek Voyager, La Loi de Los Angeles et Dingue de toi - est décédée vendredi 16 septembre à l'âge de 66 ans, à New York.

"C'est avec le coeur lourd que nous vous partageons la nouvelle du décès de notre chère Marva Hicks Taha. Notre épouse, membre de la famille et notre amie nous manquera infiniment et restera à jamais dans nos coeurs. L'amour qu'elle avait pour son mari, sa famille, ses amis et la communauté du divertissement ne connaissait pas de limites. Nous avons été profondément touchés par ce torrent d'amour. Merci pour votre compassion et vos prières", a déclaré sa famille par le biais d'un communiqué partagé dans The Hollywood Reporter. À noter qu'aucun détail n'a été révélé concernant les circonstances de sa mort.

Une artiste complète

Outre ses talents d'actrice, elle était également une véritable star de Broadway et figure des comédies musicales. Originaire de Petesburg, en Virginie, la triple lauréate du prix Helen Hayes, récompensant les talents dramatiques, s'était fait connaître en 1981 avec un spectacle nommé Lena Horne : The Lady at Her Music, qui lui avait ouvert les portes aux hautes sphères du théâtre, de la télévision et du cinéma. Elle avait également participé à l'iconique comédie musicale du Roi Lion en tant que Rafiki. Sans oublier sa performance dans Caroline and Change en 2004 ainsi que sa participation neuf ans plus tard à Motown : The Musical, un spectacle consacré à la musique et à la vie de Berry Gordy, fondateur du célèbre label américain de soul.

Mais sa palette d'artiste ne s'arrêtait pas là, puisqu'elle avait également connu beaucoup de succès en tant que chanteuse. Que ce soit grâce à son tube Never Been In Love Before en 1991 ou à des collaborations avec des noms mythiques de la chanson comme Michael Jackson et Stevie Wonder. Sa disparition a touché un grand nombre d'artistes, à commencer par l'actrice américaine Holly Robinson Peete, célèbre pour son rôle dans la comédie 21 Jump Street. Elle a ainsi rendu hommage à une "actrice, compositrice et chanteuse" de talent.