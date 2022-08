Une dauphine de Miss France a perdu 25 kilos : des images dévoilées, elle s'explique

Alors que l'élection de Miss France 2023 se prépare pour décembre prochain, une reine de beauté se livre sur la folle transformation physique qu'elle a opéré. Il s'agit de Cécile Wolfrom, deuxième dauphine de Diane Leyre, notre Miss France 2022. La superbe jeune femme qui représentait l'Alsace affichait, avant de défiler sur le podium face aux caméras de TF1, une silhouette différente. Sur TikTok, elle se livre à coeur ouvert. "Je m'appelle Cécile Wolfrom. Avant j'étais totalement invisible", commence-t-elle sur TikTok avant de s'afficher lors de séances de sport, en plein shooting en robe de princesse ou encore vêtue de sa couronne et son écharpe de Miss. Cette évolution, la belle met quelques mots dessus en légende : "25 kilos plus tard et un podium de Miss France !"

Après cela, la jeune femme qui s'était affichée en couple avec Yazid Ichemrahen, un célèbre chef qui a vécu une histoire d'amour avec la candidate de télé-réalité Sarah Lopez, s'est expliquée. "En réalité, ça s'est fait en deux temps. Dans un premier temps j'ai perdu 19 kilos en deux mois et demi. Et par la suite j'ai perdu les 8 kilos restants – j'ai perdu un peu plus que 25 kilos en fait – simplement en maintenant une alimentation saine et en faisant du sport cinq fois par semaine", lance-t-elle dans une nouvelle vidéo TikTok. Et de préciser : "Pour les premiers 20 kilos j'ai fait un régime (...). Ca s'est fait très exactement en 12 semaines. J'ai supprimé totalement plusieurs choses : les féculents, le sucre y compris les fruits, les matières grasses."