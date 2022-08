Une star arrêtée après avoir agressé un équipage à bord d'un avion...

Un célèbre chanteur britannique a fait des siennes ce dimanche 31 juillet. Lee Ryan, le membre du boys band Blue, a été arrêté par la police après s'être très mal comporté lors d'un vol en partance de Glasgow et à destination de Londres, a rapporté le Daily Mail. Tout serait parti d'une dispute entre le personnel de l'avion et le chanteur de 39 ans. Ce dernier serait "devenu agressif avec les hôtesses de l'air une fois qu'il est devenu clair qu'il ne recevrait pas d'alcool" a raconté un passager dans les colonnes du Sun, précisant que cet incident a retardé le vol de 20 minutes.

"À un moment donné, il a quitté son siège et a commencé à faire des allers-retours dans le couloir alors qu'on lui avait indiqué de s'asseoir. Il a même couru jusqu'aux rideaux de l'équipage de cabine. C'était un comportement dingue" a-t-il poursuivi, tandis qu'un autre témoin a expliqué que "la façon dont il a agi était vraiment intimidante". Une fois arrivé sur le tarmac, la star britannique a été "arrêtée pour une infraction à l'ordre public", avant d'être "placée en détention dans un poste de police de l'est de Londres" puis "libérée sous enquête le lendemain" a indiqué un porte-parole de la police.

Un récidiviste

Mais ce n'est pas la première fois que l'interprète de Real love sort de ses gonds à cause de l'alcool, lui qui s'est déjà décrit dans la presse comme un "bon alcoolique" pendant 10 ans. En 2014, il a été arrêté par la police à bord de sa voiture suite à sa conduite jugée étrange. Et pour cause, il avait fait état de deux premiers chefs d'accusation : conduite en état d'ébriété et possession de cocaïne. Agacé par cette intervention des forces de l'ordre, il avait refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie. Incarcéré pendant douze heures, comme hier, il se serait emporté, à tel point qu'il aurait uriné partout dans sa cellule en signe de protestation et de vengeance, engendrant alors un troisième chef d'accusation à son égard : dégradation de bien public.

Pour des faits similaires, il avait déjà écopé d'une amende de 2 250 livres sterling (2 750 euros) en 2003, avant d'être placé en détention provisoire, reconnu coupable puis condamné à une amende, pour avoir agressé un chauffeur de taxi en 2007. Sans oublier sa garde à vue trois ans plus tard pour coups et blessures sur sa compagne de l'époque : Samantha Miller. Malheureusement, le scénario semble se reproduire encore et encore avec ce nouvel incident...