Une star d'Ici tout commence raconte son accouchement "dans l'eau" à domicile

Reconnaissante vis-à-vis de son mari (le photographe Omar Larguèche) l'ayant accompagné avec bienveillance tout au long de sa grossesse et pendant l'accouchement, elle ajoute : "Merci mon Amour Omar de m'avoir portée dans les moments difficiles avec tant de tendresse, de patience et d'amour inconditionnel. Tu m'as redonné du souffle quand je pensais ne plus en avoir. J'ai tellement de chance de t'avoir à nos côtés.".

Après avoir remercié la sage-femme l'ayant accompagnée, l'actrice a rendu hommage à son corps mais aussi à sa fille. "Merci mon cher corps, mon incroyable héros. Merci mon amour Luna de m'avoir fais confiance et de m'avoir offert ce ballet magique", conclut l'interprète de Gaëlle Boisseron.

En juin dernier, la comédienne avait annoncé sa grossesse en partageant des clichés de grossesse pris avec son époux. "Je vais devenir maman. (...) J'apprends à aimer ce corps qui évolue, ce corps qui couve la vie et qui me fascine de tout ce que j'en apprends de nouveau. Sentir ma merveille qui pousse et me chahute d'amour me donne confiance pour la suite, et je crois que j'adore faire équipe avec elle" avait-elle écrit avec tendresse.