Une star de Beverly Hills 90210 hospitalisée d'urgence avec de grandes "difficultés à respirer"

Le 21 décembre 2022, Tori Spelling (49 ans) a dû être hospitalisée d'urgence après avoir été prise de "vertiges" et avoir eu "du mal à respirer". Seulement quelques jours avant les fêtes, la star de la série Beverly Hills 90210 a raconté son calvaire sur Instagram en expliquant devoir faire "une batterie de tests" et que ses symptômes comprenaient "un temps de respiration difficile, une pression artérielle élevée et des vertiges fous."

Touchante, elle a confié que son seul but était de "rentrer à la maison" auprès de ses enfants selon le site People. Pour rappel, Tori Spelling est la maman de Beau (5 ans), Finn (10 ans), et Liam (15 ans) et de ses filles Hattie (11 ans), et Stella (14 ans), qu'elle partage avec Dean McDermott.

En février dernier, l'actrice avait également dû faire face à des problèmes de santé dûs à ses implants mammaires. Opérée il y a 20 ans, Tori Spelling devait remplacer ses vieilles prothèses suspectées d'être dangereuses pour sa santé. "Je les ai mises quand j'étais très jeune. Et je ne savais pas qu'à un certain moment, ils auraient une date d'expiration. Je ne savais pas qu'il fallait les refaire", avait-elle déclaré à E ! News.

Des complications locales

Des prothèses suspectes selon un avis de 2011 de la Food and Drug Administration qui expliquait que "plus une femme a des implants mammaires remplis de gel de silicone longtemps, plus elle est susceptible de présenter des complications locales". N'ayant pas véritablement pris conscience du problème, Tori Spelling avait "remis à plus tard" l'opération de chirurgie esthétique pour faire changer ses implants pendant des années.

"Pour des raisons de santé, il est beaucoup plus sûr à ce stade de le faire", a-t-elle déclaré à l'époque. "Parce qu'il y a une accumulation de tissu cicatriciel, cela vous expose à ce que des choses à long terme aillent mal dans votre corps", avait-elle confié.

Elle avait donc finalement programmé cette opération, poussée par ses enfants très inquiets pour elle. "Parce que mon objectif principal, mes enfants sont mon tout. Donc, cette année qui arrive, programmer cette opération, être en bonne santé - cela passe au premier plan. Parce que c'est normal de se faire passer en premier. Au bout du compte, c'est pour eux, de toute façon", avait-elle confié.