Une star de l'OM cambriolée en plein match ! Sa femme et sa fille "traumatisées"

C'est un phénomène qui ne s'essouffle pas et le procédé est très souvent le même. Depuis de nombreuses années maintenant, la starification des joueurs de football a fait qu'ils sont devenus des cibles privilégiées pour les cambrioleurs. Ces derniers savent qu'ils ont affaire à des sportifs souvent millionnaires et qui possèdent donc de nombreux objets de valeur chez eux. Ils peuvent également savoir quand ils ne sont pas chez eux puisque les matchs sont télévisés. De Paris à Londres en passant par Marseille, les stars du foot sont régulièrement victimes de ces tentatives et c'est une nouvelle fois ce qu'il s'est passé pour un joueur de l'Olympique de Marseille.

Le 20 janvier dernier, alors que son équipe jouait un match très important face à son grand rival du Stade rennais en Coupe de France, Sead Kolasinac a été victime d'un cambriolage à son domicile. Le joueur né en Allemagne, mais qui joue pour la Bosnie-Herzégovine, se trouvait sur le terrain au moment où les faits ont eu lieu et d'après les informations du journal 20 Minutes, sa compagne et sa fille étaient à l'intérieur de la maison lorsque les malfaiteurs ont pénétré dans le domicile du joueur. Selon nos confrères, elles seraient toutes les deux "traumatisées" par la scène qu'elles ont vécue, même s'il est précisé qu'elles n'ont subi aucune violence physique.

Le montant du préjudice n'est pas encore connu

Sead Kolasinac a évidemment été très touché par la nouvelle et il souhaiterait désormais trouver un moyen d'assurer la sécurité des siens dans les plus brefs délais, pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. Pour ce qui est des cambrioleurs, leur identité ou leur nombre n'est pour l'heure pas connu et on ignore également le montant du préjudice pour le joueur de l'OM.

Après Valentin Rongier, également victime d'un cambriolage en plein match ou encore Mario Lemina il y a quelques années, c'est donc au tour de Sead Kolasinac d'être la nouvelle cible de ces cambrioleurs qui s'attaquent aux footballeurs.